Refugio ARCAS resguarda a más de 500 animales silvestres

-

La preocupación por el tráfico ilegal de animales en Petén llevó a un grupo de guatemaltecos a fundar en 1989 la Asociación Civil Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS), un refugio que hoy alberga cerca de 500 ejemplares de 60 especies decomisadas o rescatadas

Ubicado en una zona boscosa de 45 hectáreas a orillas del lago Petén Itzá, junto al Zoológico Petencito, el centro funciona como espacio de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, en coordinación con la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y vecinos comprometidos.

Según Alejandro Morales, médico veterinario, la asociación brinda "una segunda oportunidad de volver al bosque" a los animales que pueden ser reintroducidos.

Cocodrilos reciben atención y cuidado en el refugio de rescate. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Los ejemplares pasan por un proceso de readaptación antes de su liberación, aunque especies como los jaguares permanecen en el centro por la falta de áreas protegidas y el riesgo de depredación.

El Centro Educativo de la Biodiversidad (Cebio), una extensión de ARCAS, acoge animales con discapacidades o conductas que impiden su reintegración, como amputaciones, lesiones en alas o daños en la columna.

Felinos son parte de las especies que protegen. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Diversidad

El refugio alberga guacamayas, monos, mapaches, venados, ocelotes, tigrillos, cocodrilos, tortugas, pizotes, loros y cotorras, que reciben atención veterinaria y cuidados especializados durante meses o incluso años.

La asociación también impulsa programas de voluntariado para estudiantes, investigadores y viajeros, además de ofrecer recorridos educativos para concienciar sobre la importancia de proteger la biodiversidad.

Las especies fueron rescatadas por la Diprona y el Conap. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Quienes deseen sumarse como voluntarios pueden obtener más información en arcasguatemala.org.