¡Qué regalo! Marc Anthony anuncia embarazo de Nadia Ferreira

  • Por Selene Mejía
28 de enero de 2026, 11:56
La pareja lo anunció en un tierno mensaje. (Foto: Instagram)

La pareja lo anunció en un tierno mensaje. (Foto: Instagram)

Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira esperan su segundo bebé juntos y lo compartieron en una tierna publicación. 

El miércoles 28 de enero la pareja anunció que su hijo Marco se convertirá en hermano mayor a través de las redes.

Ambos disfrutan su tercer año de boda: "¡Feliz 3er aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", dice el post junto a una fotografía de la barriga de Ferreira. 

Artistas como Luis Fonsi, Lele Pons, Guaynaa, Prince Royce y Jonathan Moly felicitaron a los padres. 

Anthony de 57 años y Ferreira, de 26, se casaron el 28 de enero de 2023 en Miami.

A su enlace asistieron estrellas como Romeo Santos, Marco Antonio Solís, Daddy Yankee, Maluma, Prince Royce, Luis Fonsi y Salma Hayek. El empresario mexicano Carlos Slim y la estrella del fútbol David Beckham fueron los padrinos. En junio de 2023, la pareja tuvo a su hijo Marco.

El nuevo bebé es el segundo para Ferreira y el octavo para el cantante, quien también es padre de Arianna y Chase, Cristian, Ryan y los mellizos Emme y Maximilian, estos últimos con su exesposa Jennifer Lopez.

