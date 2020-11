El regaño del diputado Aldo Dávila al ministro de Gobernación

El diputado de la bancada Winaq, Aldo Dávila, cuestionó al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, por el actuar de la Policía Nacional Civil (PNC) durante las manifestaciones del sábado.

Dávila señaló al funcionario de utilizar la fuerza policial para intentar quedar bien con el presidente Alejandro Giammattei, quien dos días antes lo designó como ministro.

Durante el interrogatorio, el legislador se molestó y le gritó a Reyes, debido a que no estaba respondiendo sus preguntas. Esta fue la conversación:

Diputado: Usted manifiesta que va a ser de mano dura ese día cuando le echa las fuerzas de seguridad a los jóvenes que estaban manifestando. ¿Era una muestra de decirle al presidente 'mire yo sí le voy a responder cachimbeando a la gente'?

Ministro: Gracias señor diputado, yo actúo conforme a la ley

Diputado: La ley entonces sería 'pencasear' a la gente, agredirla, tirar bombas lacrimógenas, lastimar niños, ancianos, mujeres. ¿Así es como a usted le están ordenando que actúe en contra de la sociedad civil, señor ministro?

Ministro: Soy abogado y notario señor diputado

#CongresoGT El diputado @aldodavila_gt le grita al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, luego de que él evadió sus preguntas. @soy_502 pic.twitter.com/fafoSpBQYD — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) November 24, 2020

Diputado: No le estoy preguntando su cargo, le estoy preguntando si usted está ahí para agredir a la gente. Ubíquese lo que le estoy preguntando y me va a responder lo que le estoy preguntando, no lo que le dé la gana

Ministro: Soy abogado y notario señor diputado y respeto la ley

Diputado: La ley para usted es 'pencasear gente, para quedar bien con el presidente. Entendiendo que usted todo el tiempo quería ese puesto y que lo intentó por cualquier medio, al parecer lo logró de esa manera violenta, reprime a la gente, agrede a la gente. Usted es abogado y notario, según usted eso le da derecho a cachimbear a la gente

Ministro: No señor diputado

Dávila le pidió al ministro que renuncie al cargo, porque a su parecer las acciones de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes son su responsabilidad.