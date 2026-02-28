Arabia Saudita confirma que fue atacada por Irán y se reserva el derecho a responder

-

Las explosiones se registraron en Riad, capital de Arabia Saudita.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque "de gran envergadura" contra Irán, que provocó explosiones en Teherán y otras ciudades tras semanas de advertencias sobre una posible intervención militar.

Como respuesta, el régimen iraní lanzó misiles y drones en represalia, según confirmó la Guardia Revolucionaria, mientras diplomáticos estadounidenses en el Golfo y civiles israelíes recibían órdenes de buscar refugio.

Corresponsales reportaron explosiones no solo en Jerusalén, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó una base estadounidense.

"Ante esta agresión injustificada, el Reino afirma que tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger su territorio", advirtió el ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita.

‼️ | Arabia Saudita anuncia que condena la agresión traicionera de Irán y las violaciones de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania. De hecho, no descarta unirse al bando de los Estados Unidos en este conflicto inmenso. La declaración… pic.twitter.com/iZTj8OYiux — UHN Plus (@UHN_Plus) February 28, 2026

Aerolíneas suspenden vuelos

Varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región. Entre las compañías que suspendieron operaciones figuran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.

La agencia semioficial iraní Fars reportó al menos tres explosiones en Teherán al inicio del conflicto, mientras que la agencia oficial IRNA, citando corresponsales en el terreno, aseguró que el centro de la capital iraní quedó cubierto de densas columnas de humo tras las detonaciones.

Ante este escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y advirtieron a la población que permanezca cerca de refugios antiaéreos ante la respuesta del país persa.

El Ejército israelí explicó en redes sociales que se trata de una "alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel".

*Con información de Infobae