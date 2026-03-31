Se registra aumento en combustibles este Martes Santo

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Hasta el momento no hay avances en el Congreso ni Ejecutivo para aprobar medidas de apoyo.

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Durante la Semana Santa, los guatemaltecos enfrentan nuevamente el impacto de los altos precios de los combustibles.

Este Martes Santo, 31 de marzo, en estaciones de servicio en Antigua Guatemala y la ciudad capital se registraron precios en la gasolina regular en Q39.49 por galón, mientras que la gasolina superior y la V-Power alcanzaron los Q40.49; y el diésel se ubicó en Q43.69, siendo el más elevado hasta el momento.

Precios registrados en Antigua Guatemala. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Una tendencia al alza que se mantiene desde la primera semana de marzo bajo el contexto del conflicto en Medio Oriente.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante la semana del 9 de marzo de 2026 los combustibles mostraban precios promedio considerablemente más bajos comparados con la última semana de marzo.

Precios del combustible registran aumentos durante Semana Santa. (Imagen: captura de pantalla/MEM)

En ese periodo, la gasolina superior se ubicaba en Q33.00, la regular en Q31.88 y el diésel en Q31.81 por galón en modalidad de autoservicio.

A pesar de este escenario, hasta el momento no se reportan avances concretos en el Congreso ni en el Ejecutivo para analizar o aprobar medidas que permitan mitigar el impacto económico en la población.