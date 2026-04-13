Se registra un segundo ataque armado, esta vez en zona 8

La víctima resultó ilesa pero presentó crisis nerviosa.
EN CONTEXTO: Ataque armado en zona 13, un conductor resulta herido
Un segundo ataque armado se registró esta mañana de lunes 13 de enero, esta vez en la 2a. avenida y bulevar Liberación zona 8 capitalina.
Según Bomberos Municipales, el conductor de un vehículo fue asaltado, lo que originó un ataque armado.
La víctima, de 53 años, resultó ilesa pero con crisis nerviosa, por lo que fue estabilizada en el lugar.
Ataque armado en zona 13
Este mismo lunes fue reportado un ataque armado en la 7a. avenida y 4a. calle de la zona 13 capitalina.
El conductor de un auto tipo sedán resultó con varias heridas, por lo que fue trasladado hacia la emergencia del IGSS.