Regresa Luxe & Life, una plataforma exclusiva y de lujo que promueve el networking

Dos días enfocados en promover el networking empresarial, de la mano de moda, arte, gastronomía y diversas marcas reconocidas de Guatemala.

Recientemente se realizó la cuarta edición de Luxe & Life, una plataforma de lujo y estilo de vida en Guatemala.

Ciudad Cayalá fue la sede del evento que contó con tres actividades diferentes llenas de arte, moda y gastronomía. El lema de este año fue "Cosecho lo que siembro", que se vio representado en discursos, obras de arte y decoración.

She's the one, fue un espacio de moda, arte y belleza enfocado en el cuidado de la mujer. Man & Meat, un after office que se inspiró en hombres de negocios y en cortes, marinajes y parrillas. Y el evento de gala celebró a artistas y diseñadores y recalcó la importancia del apoyo social.

María José Asensio, Gerente de Manzana Marketing y organizadora del evento, explica que la finalidad Luxe & Life es desarrollar negocios para que el país crezca. "Lo hacemos con el objetivo de intercambiar el networking empresarial, que más gente se conozca, que se establezcan negocios y alianzas estratégicas y todo eso desarrolle a nuestra Guatemala".

La empresaria también hace énfasis en la importancia de apoyarse mutuamente para lograr grandes proyectos. "Los límites no son de nadie, son de quien los conquista. Que nos atrevamos a soñar en grande, que es posible, que nos necesitamos los unos a los otros, apoyándonos en los talentos de cada uno sin competir".

Arte que pone el nombre de Guatemala en alto

Ambos días estuvieron llenos de arte y contaron con la presencia de diversos artistas nacionales, que con su talento representan a Guatemala.

La artista Mariana Siebold ha destacado alrededor del mundo, presentando su obra en la Bienal de Arte de Asia en Bangladesh, Dubai y otros importantes países.

"Mi sueño es llegar al mundo entero. He estado viajando muchísimo en Europa, Asia, África y lo que estoy tratando, a través del simbolismo, es crear un idioma de unión y de introspección para que trabajemos en nosotros mismos", comenta.

Para Alex Quintanilla, las plantas cobran vida con el arte. Son su inspiración y por ello su sello personal es una Monstera deliciosa, también conocida como Mano de León.

Respecto al trabajo que realiza, menciona: "Comencé realizando murales en casas, pero últimamente hay una tendencia que está pegando en Guatemala que es pintar en vivo. Entonces, he estado en varios proyectos en donde pinto así".

La artista Luisa Aguilar ha presentado sus obras en países como Austria, Italia, República Dominicana y Puerto Rico. Se describe a sí misma como "muy creativa, curiosa y amante de experimentar".

"Trato que mi expresión tenga destreza, que tenga dificultad para hacerse y la logre superar. También que tenga armonía y un sentido, ya que todo lo que realizo siempre lleva una idea detrás".

Las nubes son la inspiración de las obras de Victoria de Masch, una arquitecta y arista guatemalteca que inició en el 2016 pintando al óleo.

"Quería transmitir tranquilidad y paz, y creo que la nube es un elemento que puede ayudar para esa idea. Y también ahora hago escultura con nubes. Soy arquitecta y creo que eso me ayuda a mí para lograr esa tridimensionalidad".

La importancia de ir tras los sueños

Nicolás Martínez es el emprendedor detrás de Cookie Bear, un negocio de repostería. A sus 21 años ha estudiado como Chef de Partie y actualmente también es Chef Repostero. Describe sus productos como "únicos y diferentes" y menciona que el secreto para emprender es creer en uno mismo y en los sueños propios.

"Lo que ofrecemos es algo difícil de encontrar en Guatemala, porque nuestros sabores de cheesecakes no son comunes. Tenemos, por ejemplo, de Baileys, Frutos del Bosque, Matcha y el de Lotus. No son cheesecakes que se pueden encontrar en cualquier lugar", menciona.

Marianne Tuteleers es una repostera chilena que reside en Guatemala. En época de pandemia, y recién llegada al país, inició un emprendimiento de venta de tortas chilenas. Comenta que la aceptación fue buena y ahora cuenta con un espacio en un centro comercial.

"Ofrecemos variedad de tortas chilenas, siempre con la receta original de chile y con la receta heredada de mi familia. Ha gustado mucho y eso habla bien de la gente de Guatemala, que tiene la apertura de conocer y probar nuevos sabores".

La Dra Flaminia Villagrán realiza medicina estética y desde hace 8 años cuenta con una clínica en Guatemala, que actualmente ha expandido sus servicios a países como Brasil y México. "La medicina es un campo que se ha ido desarrollando bastante en los últimos años porque las personas han ido buscando como sentirse mejor", menciona.

Es la primera guatemalteca invitada a impartir clases de cirugía estética en la Universidad de Harvard, lo que describe como un sueño hecho realidad. "Es una de las mejores universidades en medicina y que lo inviten a uno es un honor".

BiciRuta 502 es un proyecto que promueve la movilidad sostenible en Guatemala. Consiste en una red nacional de ciclovías que pretenden facilitar a los guatemaltecos una movilidad mucho más liviana, económica y sana con el medio ambiente. Y, además, aumenta el turismo.

Manfredo Corado, gestor del proyecto, explica que es la manera inteligente y correcta de solucionar problemas y retos contemporáneos. "No solamente nos va a ahorrar un sistema de salud, también va a promover la creación de nuevos empleos y la derrama económica".

Contribuyendo al bienestar de las personas

Hope of Life es una fundación humanitaria que desde hace 35 ha tenido la misión salvar vidas y rescatar a las futuras generaciones de Guatemala.

"Estamos llegando a 2.5 millones de personas al año. Les damos estudio como a 50.000 niños. Tenemos adentro unos 300 ancianos, 800 huérfanos. Esas son algunas de las cifras", menciona Carlos Vargas, fundador de Hope of Life.

Christian Erichsen, Gerente General de Bodega Farmacéutica, explica que Meykos, Cruz Verde y Dermacenter ofrecen productos de dermocosmética para todo tipo de pieles y consumidores. Además, cuentan con dermoconsejeras, que son expertas que pueden hacer un análisis de la piel para recomendar los mejores productos para cada persona.

"Hoy en día la gente se quiere cuidar más y hay más conciencia del cuidado de la piel. Y en Guatemala ya tenemos la gran mayoría de las marcas para tratar diversas condiciones, así que estamos en una excelente etapa ahorita".