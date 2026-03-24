Joven regresaba de su trabajo cuando fue atacado a tiros en zona 1

La víctima fue atacada frente a su vivienda.
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Después de su jornada de trabajo, Santos Suret, de 24 años, fue abatido frente a su hogar en la 7a. calle y 16 avenida de la zona 1 capitalina.
Según personas que pasaban cerca, la oscuridad del lugar ayudó a que los criminales se ocultaran entre vehículos y al ver que el joven estacionaba su motocicleta se acercaron para dispararle.
Según Bomberos Municipales, la víctima recibió cerca de siete disparos.
Familiares indicaron que Santos regresaba de su jornada de trabajo cuando ocurrió el crimen.
Su motocicleta quedó con las luces encendidas y las llaves puestas.