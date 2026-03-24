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Joven regresaba de su trabajo cuando fue atacado a tiros en zona 1

  • Con información de Oscar Rivas / Colaborador
24 de marzo de 2026, 11:03
El cuerpo del joven quedó sobre el asfalto. (Foto: archivo/Soy502)

El cuerpo del joven quedó sobre el asfalto. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima fue atacada frente a su vivienda.

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Después de su jornada de trabajo, Santos Suret, de 24 años, fue abatido frente a su hogar en la 7a. calle y 16 avenida de la zona 1 capitalina.

Según personas que pasaban cerca, la oscuridad del lugar ayudó a que los criminales se ocultaran entre vehículos y al ver que el joven estacionaba su motocicleta se acercaron para dispararle.

Según Bomberos Municipales, la víctima recibió cerca de siete disparos.

(Foto: Oscar Rivas/Soy502)
(Foto: Oscar Rivas/Soy502)

Familiares indicaron que Santos regresaba de su jornada de trabajo cuando ocurrió el crimen. 

Su motocicleta quedó con las luces encendidas y las llaves puestas.

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