Hombre fallece cuando regresaba a casa luego de visitar a su hija recién nacida

Un trágico accidente en motocicleta cobró la vida de un joven que minutos antes se había convertido en padre de una niña.

Ángel Oswaldo Estrada Ortiz, tenía 20 años de edad y tras estar en el nacimiento de su hija, retornaba a su casa cuando sufrió el accidente.

El joven impactó contra un poste y cayó en un quinel. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El hecho sucedió en el kilómetro 157 en la ruta que conduce a Nueva Concepción, Escuintla, frente al caserío El Rinconcito. Testigos señalaron que el joven perdió el control de su motocicleta, impactó fuertemente contra un poste de energía eléctrica y su cuerpo cayó sobre un quinel.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar del accidente pero el joven ya había fallecido debido al fuerte golpe. La víctima falleció a causa de una posible sumersión, indicaron los socorristas.

"Hacelo por tu nena que acaba de nacer ahorita, mijo", eran las palabras que Rossana González, tía de Ángel, repetía ante el cuerpo inerte del joven.

Al lugar del accidente llegó la tía del fallecido a reconocer el cuerpo. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)