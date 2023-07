Reina de belleza muere en trágico accidente en EE.UU.

-

La reina de belleza Ariana Viera perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en Florida, Estados Unidos.

La modelo de 26 años habría representado a Venezuela en Miss Mundo sin embargo fue víctima de una tragedia ocurrida el pasado 13 de julio.

Foto: Instagram

La madre de la reina de belleza contó que la joven chocó con un camión cerca de Lake Nona, Orlando al quedarse dormida conduciendo por el cansancio extremo.

"Yo no sabía que Dios me había dado un ángel, yo no sabía que Dios me había otorgado un pedacito de cielo por muy corto tiempo", dijo Vivian Ochoa a Telemundo 31.

Según contó la madre, la joven era muy trabajadora y habría estado muy cansada por su jornada.

Foto Instagram

"Ayudó a demasiadas personas. Dejaba de hacer lo que fuera para ayudarte o para escucharte sin conocer... Siempre ahí para sus amigos, para sus hermanos, para su madre", dijo Vivian.

Según contó la familia los paramédicos le dieron reanimación cardiopulmonar al encontrarla, pero cuando la iban a trasladar falleció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo51 (@telemundo51)