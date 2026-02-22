Minex confirma que no hay guatemaltecos afectados por atentados en México

-

Cancillería pidió a los guatemaltecos que se encuentran en áreas donde se registran atentados extremar precauciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que "hasta el momento no se reporta ningún guatemalteco afectado" por los acontecimientos que vive México por la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Mediante un comunicado de prensa el Ministerio señaló que, a través de la Red Consular de Guatemala en México, se mantiene en constante monitoreo de las operaciones de seguridad que se registran en diversos puntos de ese país.

Según la Cancillería el monitoreo se da "particularmente en zonas donde se han reportado bloqueos, incendios vehiculares y otros incidentes que afectan la movilidad y el orden público, como en Jalisco y puntos aledaños".

Red Consular de Guatemala en México en alerta ante operaciones de seguridad.#Comunicado https://t.co/ZOZuL7dyaH pic.twitter.com/JBWMgDsUs8 — MINEX Guatemala (@MinexGt) February 22, 2026

El Minex informó que "el Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí tiene la circunscripción consular en esa área y se mantiene atento a cualquier eventualidad".

Agregó que "los consulados se encuentran listos para brindar la asistencia y protección necesaria a los connacionales que lo requieran".

La Cancillería también recomendó a los "guatemaltecos presentes en zonas de alta peligrosidad extremar precauciones, evitar desplazamientos, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades".

El Minex también puso a disposición varios números telefónicos y medios de contacto ante cualquier eventualidad.

Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí:

Teléfonos: (0052) 444 6890317, (0052)444 1803173, (0052) 444 1803174 y (00502) 24100000 extensiones 8620, 8621 y 8622

Correo electrónico: sanluispotosi@minex.gob.gt

Consulado General de Guatemala en Ciudad de México:

Teléfonos: (0052) 55-5682-9760

Correo electrónico: consmexico@minex.gob.gt

Elementos del Ejército mexicano custodian a los usuarios del aeropuerto de Jalisco. (Foto: AFP / Soy502)

Muere líder de cartel

Este domingo 22 de febrero, se generó un enfrentamiento armado el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Como resultado del enfrentamiento se registró la muerte de líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El Mencho está vinculado a delitos por tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, extorsión y lavado de dinero y era uno de los más buscados por agencia federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA).