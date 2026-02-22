Ejército de Guatemala refuerza frontera por la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

-

La institución castrense señala que mantiene acciones de vigilancia estratégica en cumplimiento de su deber constitucional.

Pamela Figueroa, vocera del Ministerio de la Defensa Nacional informó que "ante información vinculada a la presunta muerte de alias El Mencho, se han intensificado las medidas de monitoreo, control y vigilancia en sectores estratégicos de la zona fronteriza" con México.

Explicó que esto se hace "bajo un enfoque preventivo sustentado en análisis de inteligencia, con el propósito de anticipar y neutralizar cualquier situación que pudiera afectar la estabilidad y seguridad en el área".

La portavoz del Ejército señalo que "de forma paralela, se sostienen canales de comunicación y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional de México, en el marco de los mecanismos bilaterales de cooperación en materia de Seguridad y Defensa".

El propósito del Ejército es anticipar y neutralizar cualquier situación que pudiera afectar la estabilidad y seguridad. (Foto: Mindef / Soy502)

Figueroa añadió que "el Ejército de Guatemala mantiene presencia permanente en la Línea Divisoria Guatemala-México, a través de operaciones militares continuas".

Asimismo, explicó que la institución castrense mantiene "acciones de vigilancia estratégica, en estricto cumplimiento de su misión constitucional de resguardar la soberanía, la integridad y la seguridad del territorio nacional".

Abaten a líder de cartel

Este domingo 22 de febrero, se generó un enfrentamiento armado el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Como resultado del enfrentamiento se registró la muerte de líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El Mencho esta vinculado a delitos por tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, extorsión y lavado de dinero y era uno de los más buscados por agencia federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA).