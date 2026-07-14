Metro Riel en Guatemala: Reino Unido revela detalles del acuerdo firmado con Arévalo

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Pese a que el acuerdo firmado entre Guatemala y Reino Unido es público, el Gobierno de Bernardo Arévalo no lo ha compartido ni ha respondido a los requerimientos para acceder a él.

El Gobierno del Reino Unido informó que pondrá a disposición de Guatemala la experiencia adquirida en el desarrollo de proyectos de infraestructura, tanto en territorio británico como en otros países, como parte de la alianza de cooperación para impulsar el proyecto Metro Riel.

La información fue divulgada por el Gobierno británico tras la firma del acuerdo de cooperación con Guatemala, mediante el cual ambos países trabajarán conjuntamente en la planificación y ejecución del sistema ferroviario que busca mejorar la movilidad en el área metropolitana.

Según el comunicado oficial, Guatemala eligió al Reino Unido como socio estratégico para el desarrollo del Metro Riel, una decisión que permitirá compartir conocimientos técnicos y experiencias acumuladas en proyectos de infraestructura de gran escala.

El Gobierno británico destacó que la cooperación abarcará conocimientos especializados en sistemas ferroviarios, transporte público y otros proyectos de infraestructura de gran magnitud, áreas en las que el Reino Unido ha participado tanto a nivel nacional como internacional.

"La alianza permitirá que ambos países trabajen juntos y compartan experiencia", señala el documento publicado por las autoridades británicas.

Por medio de este acuerdo, el Reino Unido compartirá su experiencia en sistemas ferroviarios y proyectos de infraestructura a gran escala.



Conoce más aquí: https://t.co/07XywrHxA4 — UK in Guatemala (@UKinGuatemala) July 14, 2026

Acuerdo firmado

El acuerdo fue firmado el pasado 9 de julio en una ceremonia en la que participaron el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez y la embajadora del Reino Unido en Guatemala y Honduras Juliana Correa.

Además del acompañamiento técnico, el convenio contempla la creación de un grupo de trabajo conjunto que sostendrá reuniones dos veces al año para identificar nuevas oportunidades de colaboración, coordinar las acciones previstas y dar seguimiento al avance de los proyectos priorizados.

La cooperación también incluirá el intercambio de conocimientos con Infrastructure Exports: UK, organismo especializado en promover la experiencia británica en infraestructura.

Así como la exploración de mecanismos de financiamiento mediante UK Export Finance (UKEF), la agencia de crédito a la exportación del Reino Unido.

La embajadora afirmó que Guatemala ha definido una visión ambiciosa para modernizar su infraestructura y fortalecer la conectividad del país, por lo que el Reino Unido busca contribuir compartiendo su experiencia internacional.

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"Guatemala tiene una visión ambiciosa para modernizar su infraestructura y mejorar la conectividad de millones de personas", afirmó Correa.

Agregó que el Reino Unido se enorgullece en apoyar ese esfuerzo "compartiendo la experiencia que se ha desarrollado en la ejecución de proyectos complejos alrededor del mundo y en la región, promoviendo altos estándares de calidad, transparencia y eficiencia".

De acuerdo con el Gobierno británico, el convenio tendrá una vigencia de cinco años y reafirma el compromiso del Reino Unido de respaldar el crecimiento sostenible de Guatemala.

Esto mediante el fortalecimiento de su infraestructura, la mejora de la conectividad y el intercambio de capacidades técnicas para proyectos estratégicos como el Metro Riel.

Soy502 ha solicitado el acuerdo firmado entre Guatemala y el Reino Unido. Sin embargo, pese a que el documento es público y ante reiteradas solicitudes, las autoridades guatemaltecas no lo han compartido ni informado si este se encuentra publicado en algún portal web institucional.