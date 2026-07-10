Fundesa pide certeza jurídica para el proyecto Metro Riel

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A través de un comunicado, Fundesa valoró la firma del memorando de entendimiento con el que se espera desarrollar el proyecto de Metro Riel que beneficaría el área metropolitana.

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Ante la suscripción del Memorando de Entendimiento entre Guatemala y del Reino Unidos para el desarrollo del Metro Riel, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), valoró la firma de dicho acuerdo que constituye un avance concreto en una de las principales iniciativas de movilidad e infraestructura priorizadas en el área metropolitana.

Lo anterior es parte de un comunicado, en el que también aplaudió el contar con un socio de experiencia internacional comprobada que permitirá fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones guatemaltecas.

Esto, en el entendido de que el Metro Riel es un proyecto que beneficiará a más de cinco millones de personas, lo que contribuirá a reducir tiempos de traslados, mejorará la conectividad y la competitividad del país.

Con ello, Fundesa hace un llamado a las autoridades gubernamentales a avanzar con prontitud y certeza jurídica en los trámites legales y administrativos necesarios para que la hoja de ruta acordada se traduzca en ejecución.

✍ #Comunicado | FUNDESA valora avances del MetroRiel pic.twitter.com/oVwnGo8YW0 — FUNDESA (@FUNDESA) July 10, 2026

Firma del acuerdo

El pasado jueves 9 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, y la embajadora del Reino Unidos, acreditada en el país, Juliana Correa, suscribieron el memorando de entendimiento para el desarrollo del Metro Riel.

Este acuerdo, es parte de los 13 proyectos que el gobierno del presidente, Bernardo Arévalo, espera priorizar durante su gestión.

El acuerdo permitirá establecer el marco de colaboración entre ambos gobiernos para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura.

Como parte del acuerdo, Guatemala trasladaría los recursos destinados a los servicios de asesoría técnica, sin embargo, todavía deberán definirse aspectos relacionados con el financiamiento de las distintas etapas de dicha infraestructura.