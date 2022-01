¿Qué relación existió entre Diego Verdaguer y Salma Hayek?

Tiempo atrás, el artista abrió su corazón y dio a conocer detalles de los días que compartió con Salma Hayek antes de volverse popular en Hollywood.

Tras la muerte de Diego Verdaguer el 28 de enero, han surgido detalles de su vida que solo los verdaderos admiradores conocían y que algunos lo han olvidado con el paso del tiempo.

Primero fue en 2018 cuando Verdaguer negó en la entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante haber sostenido alguna relación con Salma Hayek.

“Tuvimos una cena en el auto, hubo un beso”, declaró Verdaguer en 2018.

Pero en 2020, en el programa "En sus batallas", Verdaguer habló de cómo fue que conoció a la actriz, cuál fue su primera impresión ante su presencia y del éxito que su esposa, Amanda Miguel, consolidó bajo su labor como productor.

“Digamos que, podría decir que fue una amistad cariñosa, un amor platónico digamos, una inspiración en la vida. Eso es todo. Se ha especulado un poquito con eso porque alguien lo dijo hace unos años, hace diez años, no sé cómo salió, empezaron a decir, pero en realidad no es más que lo que acabo de decir, nada más, punto”, contó.

Asimismo, el músico comentó que ante la belleza y talento de Hayek, él cayó rendido, motivo por el cual quería mantener cualquier tipo de relación con ella.

“Obviamente es una mujer divina, yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto. Sí en un momento, sí me tocó… de repente me miré al espejo y dije: 'A ver , a ver, chaval, como dijo Joaquín Sabina, a ver chaval, te estás enamorando', dije: 'Ok, está bien' y me calmé”, añadió.

Enamorados

El romance entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer inició en los años setenta cuando Amanda Miguel recién cumplía 18 años.

De acuerdo con un relato de la pareja, los entonces jóvenes se conocieron en las calles de Buenos Aires, Argentina, cuando el cantante de “Volveré” vio a su futura esposa caminando, se acercó a ella y le pidió que aceptara tomar un café con él.

Ella aceptó, pero no fue sino después de muchas citas y luego de que el músico dejara de verse con sus “amigas con derecho”, que la compositora aceptó iniciar una relación.

Meses más tarde, la pareja decidió casarse por el civil. Pero fue hasta 2015 que Diego y Amanda decidieron contraer nupcias en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la Ciudad de México. A la celebración asistieron familiares y amigos de la pareja.