Relevo en el INDE: Renuncia gerente general

La renuncia del gerente general del INDE, marca un relevo en la dirección de la institución, efectivo a partir del 31 de enero de este año.
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) dio a conocer por medio de un comunicado de prensa firmado por el ministro Víctor Hugo Ventura, la renuncia irrevocable de Luis Adolfo Martínez Díaz, quien se desempeña como gerente general, misma que cobrará vigencia a partir del 31 de enero de 2026, tras casi dos años al frente de la institución.
En dicho comunicado se dio a conocer que hubo "avances en materia de transparencia, con acciones administrativas y denuncias por contrataciones irregulares, así como la elaboración de un Plan Estratégico Institucional con enfoque de largo plazo".
También se informó que acontecieron reformas en los procesos de adquisiciones y se promovieron proyectos de inversión orientados a ampliar el acceso a la energía eléctrica, especialmente en comunidades alejadas.
Además, se mencionó que hubo mejoras en el desempeño financiero, con un aumento en el nivel de inversiones y una reducción de los gastos de funcionamiento, sin afectar la calidad del servicio.