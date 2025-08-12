Localizan reloj valorado en Q60 mil en cárcel de mujeres de Pavón

Un reloj de la marca Rolex, valorado en Q63,900, fue localizado durante un operativo de control en la Cárcel para Mujeres, ubicado en el complejo penitenciario de Pavón, Fraijanes.

La inspección estuvo a cargo de policías en formación del curso de docencia policial, quienes interceptaron a un visitante de 47 años que llevaba varias prendas de vestir.

Entre ellas, se encontraba el reloj con incrustaciones de piedras multicolor, amparado con un documento a nombre de la empresa Hong Kong LTD.

En un operativo en la cárcel para mujeres de Pavón Fraijanes se localizó un reloj valorado en Q63,900. (Foto: PNC)