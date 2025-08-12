Localizan reloj valorado en Q60 mil en cárcel de mujeres de Pavón

Según informaron las autoridades, la persona fue descubierta con la prenda durante un operativo.
TE PUEDE INTERESAR: Pretendía denunciar a su pareja y fue capturada por extorsión
Un reloj de la marca Rolex, valorado en Q63,900, fue localizado durante un operativo de control en la Cárcel para Mujeres, ubicado en el complejo penitenciario de Pavón, Fraijanes.
La inspección estuvo a cargo de policías en formación del curso de docencia policial, quienes interceptaron a un visitante de 47 años que llevaba varias prendas de vestir.
Entre ellas, se encontraba el reloj con incrustaciones de piedras multicolor, amparado con un documento a nombre de la empresa Hong Kong LTD.
Durante la revisión, también se le encontró una base para tarjeta SIM, lo que generó la sospecha de que el chip podría haber ingresado a alguno de los centros penitenciarios del complejo.