Localizan reloj valorado en Q60 mil en cárcel de mujeres de Pavón

  • Por Susana Manai
12 de agosto de 2025, 07:13
La inspección estuvo a cargo de policías en formación del curso de docencia policial. (Foto ilustrativa: istock)

Según informaron las autoridades, la persona fue descubierta con la prenda durante un operativo.

Un reloj de la marca Rolex, valorado en Q63,900, fue localizado durante un operativo de control en la Cárcel para Mujeres, ubicado en el complejo penitenciario de Pavón, Fraijanes.

La inspección estuvo a cargo de policías en formación del curso de docencia policial, quienes interceptaron a un visitante de 47 años que llevaba varias prendas de vestir.

Entre ellas, se encontraba el reloj con incrustaciones de piedras multicolor, amparado con un documento a nombre de la empresa Hong Kong LTD. 

En un operativo en la cárcel para mujeres de Pavón Fraijanes se localizó un reloj valorado en Q63,900. (Foto: PNC)
Durante la revisión, también se le encontró una base para tarjeta SIM, lo que generó la sospecha de que el chip podría haber ingresado a alguno de los centros penitenciarios del complejo. 

  • Últimas noticias de Guatemala

