Remueven del cargo al Director del penal Renovación 1

Si el ahora exdirector de la cárcel tiene alguna responsabilidad penal, será denunciado al Ministerio Público.
El director de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 fue destituido del cargo de forma inmediata y se encuentra bajo investigación administrativa.
Esto luego del hallazgo de Q192 mil en el centro carcelario, así lo confirmó el jefe del Sistema Penitenciario (SP) Ludin Astolfo Godínez, quien también afirmó que se han iniciado procesos disciplinarios contra guardias del SP que se encontraban de turno y adelantó que presentará denunciadas ante el Ministerio Público.
Cabe mencionar que desde enero se han realizado 105 de estas inspecciones, donde se han incautado Q213 mil en efectivo, 477 celulares, 330 chips y ocho armas de fuego, entre otros.
Buscan recuperar el control
El director de Presidios, Luis José Juárez, afirmó que siguen trabajando para recuperar el control.
"Estamos implementando una estrategia integral de intervención y recuperación institucional que incluye, requisas estratégicas y permanentes en los centros de alta peligrosidad, rotación y depuración de personal penitenciario, se esta fortaleciendo el control tecnológico y de video vigilancia", dijo.
El Sistema Penitenciario ha iniciado procedimientos disciplinarios internos conforme a la ley del servicio civil, las cuales, incluyen suspensiones temporales, traslados y la inhabilitación para ejercer funciones penitenciarias, según la gravedad de la falta.