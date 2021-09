Renata Arcanjo, de Combate, contó cómo atravesó el Covid-19 junto a su bebé

La presentadora y modelo brasileña Renata Arcanjo contó a sus seguidores en redes sociales que tras 15 días ausente logró superar el Covid-19, que adquirió ella y su familia.

Renata es conocida por presentar el programa nacional Combate y recientemente se contagió por Covid-19 junto a su bebé y su esposo; por ello, abrió su corazón a sus seguidores en Instagram para contar cómo fue su experiencia tratando de cuidar a su pequeño, mientras ella y su esposo atravesaban los síntomas.

Renata Arcanjo y su familia fueron afectados por el Covid-19. (Foto: Instagram)

Ella ya había recibido la primera dosis de la vacuna y por eso su riesgo de ir a un hospital y entrar a cuidados intensivos se minimizó.

"Mi gente, ¡estoy de vuelta! Después de tomar unos días para cuidar de mi salud y la salud de mi familia, el sol vuelve a brillar y ahora más fuerte que nunca. Quiero agradecer sus mensajes de cariño, apoyo y preocupación, hoy puedo decir que estamos bien. Fueron días muy complicados pero pasó... Salí positiva para el Covid-19 y lo único que pensaba es: ¿Será que voy a morir? ¿De qué manera el virus me va a atacar?... Pasé días muy feos, llamaba al doctor y le decía: ¡Me estoy muriendo!, después vino los síntomas de mi hijo", expresó en sus historias de Instagram.

Renata y su familia superaron el virus. (Foto: Instagram)

"Es una enfermedad que juega demasiado con tu mente... Es una cosa inexplicable, a todos les da diferente, a muchos les da suave... aquí la experiencia fue una de las peores...", agregó, diciendo que tuvo fiebre, dolor de garganta, cansancio extremo y perdió el paladar y el olfato, pero su mayor miedo fue cómo llevó el virus su pequeño.

Muchas de sus seguidoras preguntaron acerca de la experiencia, qué síntomas experimentó Caio y cómo logró vencer el coronavirus, ya que muchas temen o están atravesando lo mismo.

"Yo estaba aislada, no tenía contacto con mi esposo ni con Caio, pero no sabíamos que el virus ya estaba en ellos. Quiero que esto sirva de alerta para todas las mamis: si tu bebé sale positivo al Covid estén alerta porque eso de que no ataca a los niños fuerte ¡es mentira! Fue fuerte... Tuvo síntomas de gripe, tos, congestión nasal, malestar, diarrea, fiebres altas, dolores abdominales y principio de neumonía".

Caio el bebé de Renata salió de peligro, (Foto: Instagram)

"La caja de preguntas está llena acerca de mi bebé, aquí está. ¡Gracias por ese cariño que ustedes le tienen!", dijo.

Arcanjo contó que llevaron a la emergencia a su pequeño, con el pediatra que lo atiende y por protocolo le realizaron el hisopado.

"Es muy complicado porque él estaba enfermo y uno tenía que ver de dónde sacaba las fuerzas para que se recuperara mi hijo", dijo, pues ella con su malestar tenía que velar por su bebé.

Renata pasó duros momentos por el virus. (Foto: Instagram)

"Tienes que actuar rápido, en cuestión de diagnóstico y tomando el tratamiento para la recuperación. ¡Reposar!, tienes que descansar porque es el momento en el que tu cuerpo lo necesita, pues está luchando contra el virus y necesita mucha energía para pelear.... Luego me tocó cuidar a mi bebé y a mi esposo, él fue lo máximo... ¿De dónde sacas fuerzas si tu situación es igual y puedes morir? Es una lucha, teníamos que cambiar pañales 8 o 9 veces porque tenía diarrea. Tenía que lavar sus nalguitas porque estaba escaldado por tanto, había noches que yo lloraba y oré mucho".

Rentaa se incorporará a Combate el lunes 6 de septiembre. (Foto: Instagram)

Según la famosa la clave es: "Tratar de controlar la mente, tomar todas las medicinas que el doctor indica, mucha agua y orar". "Mi hijo jamás se había enfermado así, fue desesperante, no puedo explicarlo, las mamás me van a entender".

La "chapileña" informó que ya dio negativo a sus pruebas y se incorporará al set del famoso programa nacional de retos el lunes 6 de septiembre.

Cabe recordar que Caio es un bebé arcoíris, pues Renata tuvo una dura pérdida previo a que su pequeño valiente naciera e iluminara las vidas de su familia.

ASÍ CONTÓ SU EXPERIENCIA:

La presentadora y modelo brasileña #RenataArcanjo contó su experiencia al enfermar por #Covid19 #Guatemala #CombateGuatemala @soy_502 pic.twitter.com/vhDvF3GL42 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) September 4, 2021

.#RenataArcanjo, su esposo y su bebé #Caio vivieron una dura experiencia pero ya están mejor y superaron el #Covid19 #CombateGuatemala #Guatemala @soy_502 pic.twitter.com/RnTICrO1Eh — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) September 4, 2021

Así habló #RenataArcanjo de los cuidados de su bebé #Caio #Covid19 #Síntomas #Combate #Guatemala @soy_502 pic.twitter.com/eBzuuLPxDG — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) September 4, 2021