Superintendencia de Competencia revoca resolución que asignaba salarios de Q 75 mil

-

Las autoridades analizarán una nueva propuesta salarial en la próxima sesión del Directorio de la Superintendencia.

La mañana de este viernes el Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom) aprobó por unanimidad revocar la resolución con la que se aprobaron salarios de Q 75 mil mensuales para los directores, titulares y suplentes, y el superintendente de dicha entidad.

La decisión de tomó en la sesión extraordinaria del Directorio que se llevó a cabo este viernes, la cual fue convocada la noche del jueves, luego de recibir una citación para acudir al Congreso de la República.

Edgar Guzmán, director de la Sicom, informó que la Resolución Número 03-2026 con la que se acordó asignar sueldos de Q 75 mil mensuales a siete personas, 6 miembros del directorio y el superintendente, "fue revocada por unanimidad".

"Una decisión necesaria para proteger el presupuesto y encaminar esfuerzos hacia la legitimidad institucional. La discusión continuará el próximo martes 27 de enero y se acordó que el superintendente presente una nueva propuesta de salarios al Directorio", informó el funcionario.

El superintendente de Competencia Jorge Castillo Castro, acudió al Congreso de la República. (Foto: Bancada VOS / Soy502)

Guzmán fue el único que votó en contra de dicha resolución cuando fue aprobada el pasado 13 de enero y que, en su artículo 1, establecía fijar un salario de Q 75 mil mensuales para los directores y el superintendente, lo cual representaba una erogación de Q 525 mil mensuales.

Eso significa que solo en el pago de salarios para estos funcionarios se gastarían Q 6.3 millones, sin contar las prestaciones de ley, lo cual representaba el 31.5 % de los Q 20 millones del presupuesto que para 2026 tiene asignada la institución.

Apresuran decisión

Luego que la noticia trascendió y causó la indignación de la población por considerar que los salarios que los funcionarios se asignaron eran exagerados y desproporcionados, el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) colocó un recurso de reposición.

LEA MÁS: Congreso modifica la Ley de Competencia

El legislador pidió a la Sicom que revocará la resolución No. 03-2026 porque consideraba que "es notoriamente desproporcionada e irracional".

Chic solicito que se emita una nueva resolución "fundada en criterios técnicos, económicos, jurídicos y presupuestarios, acorde con la realidad institucional, presupuestaria y conforme a los principios de justicia social y uso eficaz de los fondos públicos".

Posterior a esto el congresista citó a los directores y el superintendente a una reunión en el Organismo Legislativo para este viernes, pero previo a acudir a la misma los miembros del directorio sesionaron y revocaron la resolución.

Las autoridades de la Sicom acudieron a una citación en el Congreso de la República. (Foto: Bancada VOS / Soy502)

Durante la sesión extraordinaria los directivos de la Sicom acordaron que ya no conocerían el recurso de reposición del diputado debido a que al haber revocado la resolución la petición del legislador había quedado sin materia.

Críticas al directorio

Durante la citación en el Congreso el congresista Chic pidió que el Organismo Ejecutivo revise el actuar de sus delegados en la Sicom (Javier Bauer Herbruger y Luis Velásquez) y afirmó que analiza presentar una petición similar ante el pleno del Legislativo y la Junta Monetaria para que haga lo mismo.

"A ustedes seis —directores— les pido que cambien al superintendente porque él los indujo a todas estas coas que están pasando hoy. Además, tiene que resolver el recurso que presenté ayer y si debo ir al amparo lo haré y si debo denunciarlos también lo haré", les dijo el parlamentario.

LEA TAMBIÉN: CC rechaza acciones contra la Ley de Competencia y deja esa normativa sin cambios

Chic señaló que es necesario poner precedentes para que personas electas para ejercer un cargo se aprovechen de la institucionalidad pública.

Al salir de la citación, el superintendente Jorge Castillo Castro, fue abordado por periodistas y destacó que la resolución que asignada el salario ya fue revocada y que el análisis de desistir del cobro retroactivo de salarios es una decisión del Directorio.

Al consultarle que criterio se tomó para fijar el monto de Q 75 mil mensuales indicó que "se hicieron comparaciones con autoridades equivalentes de otros países y de autoridades autónomas de Guatemala".