Gobierno lanzará fondo de Q163 millones para financiar innovación en Mipymes

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Autoridades buscan que el proyecto trascienda en el tiempo y contribuya a fortalecer el ecosistema emprendedor.

El Ministerio de Economía (Mineco) anunció el lanzamiento del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT), un instrumento financiero orientado a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

El objetivo de la cartera de Economía es facilitar el acceso de financiamiento a las Mipymes y promover proyectos innovadores en todo el país.

La ministra de Economía, Gabriela García, informó que el FIT iniciará con un capital de Q163 millones que saldrán del presupuesto de la cartera y operará como un fondo revolvente, lo que permitirá su sostenibilidad en el tiempo.

Explicó que, a medida que los préstamos otorgados sean repagados, los recursos no solo se recuperarán, sino que incrementarán su capacidad de financiamiento para nuevos proyectos.

La funcionaria destacó que el fondo está diseñado específicamente para atender a las Mipymes, un segmento que enfrenta mayores dificultades para acceder a crédito en la banca comercial.

Las autoridades señalaron que han identificado que las Mipymes tienen muchos obstáculos para acceder a créditos. (Foto: SCSP / Soy502)

Agregó que han identificado que actualmente la mayor parte del financiamiento empresarial se concentra en compañías grandes, mientras que las Mipymes, que según la ministra constituyen la base productiva y generan la mayor cantidad de empleo, quedan rezagadas.

El mecanismo de acceso al FIT contempla que las solicitudes se realicen a través de una plataforma del Mineco.

García apuntó que posteriormente, la Universidad del Valle de Guatemala evaluará el componente de innovación de los proyectos, tomando en cuenta que este concepto puede abarcar distintos enfoques.

Asimismo, las iniciativas que superen esta fase serán sometidas a una evaluación crediticia a cargo del Crédito Hipotecario Nacional.

"El fondo prevé otorgar financiamiento desde Q20 mil hasta Q10 millones, dependiendo del alcance y nivel de innovación de cada propuesta, con cobertura para Mipymes en todo el territorio nacional", afirmó la funcionaria.

Agregó que este esquema busca atender de forma directa las brechas de acceso al crédito que enfrentan las pequeñas unidades productivas.

García destacó que el FIT constituye una política pública nueva, orientada a impulsar la productividad y el crecimiento empresarial mediante la innovación.

Además, esperan que este instrumento trascienda en el tiempo, contribuya a fortalecer el ecosistema emprendedor, y que logre facilitar que más empresas logren escalar y consolidarse en el mercado.