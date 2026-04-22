Reo muere tras ataque armado dentro de cárcel Pavón

-

Otro privado de libertad es el presunto responsable del incidente armado y fue puesto a disposición de las autoridades.

OTRAS NOTICIAS: Medios internacionales reaccionan a imprudencia de turistas en el volcán Santiaguito

Mario Adolfo Gómez Gonzales, de aproximadamente 45 años, falleció tras un ataque armado en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes.

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas de este martes 21 de abril, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego dentro del centro carcelario.

"Según indicó Alex Senel Carrillo Paredes, subdirector de turno de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), los disparos se registraron en el sector donde se ubica la iglesia del penal, en donde localizaron al privado de libertad fallecido, según Bomberos Voluntarios", detalla el parte policial.

En la escena, investigadores localizaron casquillos, una ojiva, un arma de fuego y manchas de sangre, lo cual fue documentado para fortalecer las pesquisas.

Un arma de fuego fue localizada tras el ataque armado. (Foto: PNC)

Descartan motín

Por su parte, la DGSP informó que se descarta la existencia de un motín o disturbio dentro del penal y que el hecho corresponde a un incidente aislado entre reos. Aseguraron que el orden en el centro carcelario se mantiene y que el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Sin embargo, no revelaron el nombre del atacante, ni los delitos por los que ambos guardaban prisión en esa cárcel.