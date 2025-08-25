Reos retienen a personal del Sistema Penitenciario exigen el traslado de sus líderes

Los reclusos mantienen como rehenes a personal del Sistema Penitenciario y piden que se cumplan sus exigencias.
Dos centros carcelarios volvieron a ser tomados por pandilleros, quienes hasta el momento mantienen como rehenes a personal del Sistema Penitenciario desde la noche del domingo 24 de agosto.
El hecho se registró en las cárceles de Boquerón y Pavoncito.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó a Soy502 que los internos sometieron a trabajadores del área de alimentación en ambas prisiones, repitiendo un patrón similar al ocurrido en incidentes de la semana pasada.
De acuerdo con las primeras indagaciones, los privados de libertad utilizan esta medida de presión para demandar que sus líderes sean trasladados a otras cárceles, lo que ha intensificado la tensión dentro de los recintos penitenciarios.
- INFORMACIÓN EN DESARROLLO...