Reparan falla en vía transitada de zona 1 y recomiendan vías alternas

La Municipalidad de Guatemala informó sobre trabajos de mantenimiento en la intersección de la 9a. calle y 4a. avenida, zona 1 de la ciudad capital.

Durante la intervención, el paso vehicular en el área permanece cerrado.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad implementó desvíos y mantiene el control de la movilidad para evitar congestionamientos.

Por su parte, EMPAGUA informó a Soy502 que el problema en ese sector de la zona 1 se debe a daños en un brazo domiciliar de alcantarillado.

Además, señalaron que el equipo técnico trabajó en el lugar desde la noche del domingo 21 de septiembre hasta las 11:00 de la noche, y que los trabajos se completaron esta mañana.

Reparaciones continúan

Asimismo mencionó que se coordinó con el área de obras de la Municipalidad para realizar el relleno y la reposición del asfalto, de manera que la vía funcione con normalidad lo más pronto posible.

EMPAGUA indicó que este tipo de situaciones son frecuentes durante la época de lluvias, pues la saturación de agua en el subsuelo puede acelerar el deterioro de tuberías antiguas.

Hasta el momento no se han registrado percances viales relacionados con el cierre, y las autoridades mantienen monitoreo constante de la zona.

Rutas alternas

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, explicó que se implementaron medidas especiales para regular el tránsito, principalmente para quienes circulan desde el Periférico hacia el oriente del Centro Histórico.

Montejo recomendó utilizar rutas alternas como la Avenida Elena, la Calle Martí, el área del Centro Cívico cerca del parque y las 13 y 14 calles de la zona 1, para evitar el congestionamiento en las inmediaciones de la 4a. avenida y 9a. calle.

Además, indicó que en el sector se cuenta con señalización y presencia de agentes de la PMT, quienes priorizan el paso de emergencias, considerando la cercanía del Hospital San Juan de Dios, comercios, centros de reunión social y edificios de interés como el Palacio Nacional de la Cultura y la Catedral Metropolitana.

Montejo añadió que el operativo no se limita al cruce cerrado, sino que también se mantiene control en los puntos perimetrales para asegurar la fluidez del tránsito.

Asimismo, se han realizado maniobras para agilizar las paradas de buses y reducir el impacto para los usuarios.

Hasta el momento no se han registrado percances viales relacionados con el cierre, y se mantiene información constante sobre los movimientos en la zona, puntualizó.