Confirman al menos 33 muertos por el accidente de un avión militar en Colombia

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Más de 80 personas han sido atendidas con heridas tras el accidente aéreo.

Al menos 33 muertos y decenas de heridos deja el accidente de un avión militar en el suroeste de Colombia, que se estrelló con 125 ocupantes poco después de despegar este lunes, informaron las autoridades locales.

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10:00 horas locales, en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

Estamos haciendo "todo lo posible" para sacar a los soldados heridos. "Son 81 las personas heridas que atendimos", dijo Carlos Claros, secretario de gobierno de Puerto Leguízamo, al canal RCN.

#EnDesarrollo | La Fuerza Aeroespacial Colombiana continúa desplegando sus capacidades para atender la emergencia ocasionada por el accidente aéreo.



-Aeronave King 350 aterrizó en CATAM con tres heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Militar.



-Avión C-130 Hércules… pic.twitter.com/gehkSKGJYg — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026

Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.

Petro dijo en X que fue un "accidente horroroso" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado.



Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules.



Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria. pic.twitter.com/Eanr2NrfkK — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Munición transportada detonó

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su "profundo pesar" tras el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".

"Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", que "corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", explicó.

Atención: Un avión Hércules de la @FuerzaAereaCol se accidentó saliendo de La Tagua, Putumayo. 110 soldados iban a bordo. Ya han sido rescatados 20 militares heridos. Situación en desarrollo. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/Jgb4tw74aP — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 23, 2026

*Con información de AFP