Confirman al menos 33 muertos por el accidente de un avión militar en Colombia

Más de 80 personas han sido atendidas con heridas tras el accidente aéreo.
EN CONTEXTO: Avión militar se estrella en Colombia con más de 100 soldados a bordo (videos)
Al menos 33 muertos y decenas de heridos deja el accidente de un avión militar en el suroeste de Colombia, que se estrelló con 125 ocupantes poco después de despegar este lunes, informaron las autoridades locales.
La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10:00 horas locales, en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.
Estamos haciendo "todo lo posible" para sacar a los soldados heridos. "Son 81 las personas heridas que atendimos", dijo Carlos Claros, secretario de gobierno de Puerto Leguízamo, al canal RCN.
Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.
Petro dijo en X que fue un "accidente horroroso" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.
Munición transportada detonó
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su "profundo pesar" tras el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".
"Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", que "corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", explicó.
*Con información de AFP