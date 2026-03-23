Avión militar se estrella en Colombia con más de 100 soldados a bordo (videos)

La aeronave se incendió luego de haberse producido el fatal accidente.
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Un avión militar C-130 Hércules que transportaba a más de 100 soldados se estrelló este lunes 23 de marzo al despegar en el suroeste de Colombia.
El General Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, confirmó que en la aeronave se encontraban 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes.
Hasta el momento se han rescatado a 48 heridos, los cuales fueron trasladados a centros asistenciales, según informó Silva Rueda.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que el avión Hércules de la Fuerza Aérea se estrelló en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador.
En videos que circulan por medio de las redes sociales, se observa el momento en que el avión militar se encuentra prendido en llamas luego de haberse accidentado.
Aún se desconocen las causas que provocaron este percance aéreo. Por el momento no se ha confirmado el número de víctimas mortales.
Las Fuerzas Militares de Colombia se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia, según indicaron las autoridades locales.
*Con información de AFP