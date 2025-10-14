Se reportan 50 sismos en las últimas 24 horas, según Insivumeh

Más de nueve mil movimientos telúricos se han reportado en 2025.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) presentó este martes su informe sobre la actividad sísmica registrada en el país durante las últimas 24 horas.
De acuerdo con el reporte, se contabilizaron 50 sismos registrados en el país, de los cuales dos fueron sensibles.
La institución también indicó que, en lo que va de 2025, se han registrado 9,248 sismos a nivel nacional. De ese total, 267 han sido percibidos por la población, según datos del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos de Sismología.