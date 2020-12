Reportan caída de Messenger de Facebook e Instagram

Las plataformas de Messenger, Facebook e Instagram están presentando fallas en varios países del mundo, según usuarios que lo han compartido en otras redes.

Los usuarios de Facebook han mostrado su molestia en Twitter por los fallos de las plataformas de Facebook, Instagram y Messenger. Los problemas se reportaron durante la madrugada de este jueves 10 de diciembre en Guatemala, países de Latinoamérica y gran parte de Europa.

Según el rastreador de interrupciones online "Down Detector", se han registrado miles de quejas, especialmente en el norte de Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Polonia, República Checa y Hungría, aunque algunos usuarios españoles están experimentando problemas también.

En Latinoamérica se reportan fallas en México, Colombia, Guatemala y otros países en Centroamérica.

La mayoría de los problemas parecen estar relacionados con Facebook Messenger, pero algunos usuarios también se quejan de que Facebook e Instagram también han dejado de funcionar.

