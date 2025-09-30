Se registra derrumbe en el bulevar de San Cristóbal

El deslizamiento se produjo en la vía que conduce hacia Las Charcas, zona 11 de la ciudad de Guatemala.
La Municipalidad de Mixco informó sobre un leve derrumbe la tarde de este lunes, en el bulevar San Cristóbal, ubicado en el municipio de Mixco.
Dicho inconveniente ocurrió en uno de los carriles que conduce hacia Las Charcas, zona 11 capitalina.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco se encuentran en el lugar haciendo labores de limpieza, explicó Mynor Espinoza vocero de la comuna de Mixco.
Las autoridades están a la espera de que llegue la maquinaria pesada para recoger los escombros que cayeron debido a las lluvias.
Por este incidente no se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos.