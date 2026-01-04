Reportan incendio en edificio de la zona 10 capitalina (video)

Socorristas ya están en el lugar.
Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un incendio registrado en un edificio ubicado en la 2.ª calle y 6ª avenida, zona 10 capitalina.
El siniestro ocurrió en el 4to. nivel del edificio, cuando un equipo de aire acondicionado portátil eléctrico prendió en llamas.
Cuando los socorristas se presentaron, uno de los colaboradores del lugar ya había apagado el fuego, sin embargo, lo apoyaron sacando el equipo para luego realizar ventilación positiva y liberar de humo los ambientes.