Reportan incendio en edificio de la zona 10 capitalina (video)

  • Por Jessica González
04 de enero de 2026, 13:28
Un aire acondicionado portátil ocasionó el incendio. (Foto: captura de video)

Socorristas ya están en el lugar.

Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un incendio registrado en un edificio ubicado en la 2.ª calle y 6ª avenida, zona 10 capitalina. 

El siniestro ocurrió en el 4to. nivel del edificio, cuando un equipo de aire acondicionado portátil eléctrico prendió en llamas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Cuando los socorristas se presentaron, uno de los colaboradores del lugar ya había apagado el fuego, sin embargo, lo apoyaron sacando el equipo para luego realizar ventilación positiva y liberar de humo los ambientes.

