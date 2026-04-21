Se registra incendio en el interior de un edificio en la zona 10 (videos)

Los Bomberos Municipales indicaron que el siniestro consume los niveles superiores del edificio habitacional.
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Un incendio se originó en el octavo nivel de un edificio ubicado en la 16 calle y 4a. avenida de la zona 10 capitalina.
Bomberos Municipales y Voluntarios han arribado al inmueble para sofocar las llamas, las cuales han ocasionado daños materiales.
De momento no se reportan personas heridas durante este siniestro, del cual se desconoce su causa.
El cuerpo de Bomberos Municipales ha compartido videos en donde se observan las llamas que ascendieron a los cuatro pisos de arriba.
*Información en desarrollo.