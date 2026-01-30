Autoridades realizan operativo en el Preventivo de la zona 18 (video)

Policías e investigadores realizarán una requisa en el Preventivo de la zona 18.
Desde las primeras horas de este viernes 30 de enero se encuentran investigadores y elementos policiales en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.
Las autoridades llegaron a dicho centro carcelario con el propósito de realizar requisas y descartar que en el lugar se encuentren objetos ilícitos.
En las imágenes se puede observar el ingreso de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil.