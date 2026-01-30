Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Autoridades realizan operativo en el Preventivo de la zona 18 (video)

  • Por Reychel Méndez
30 de enero de 2026, 08:15
Elementos policiales se preparan para iniciar operativo en el preventivo. (Foto: PNC)

Elementos policiales se preparan para iniciar operativo en el preventivo. (Foto: PNC)

Policías e investigadores realizarán una requisa en el Preventivo de la zona 18.

OTRAS NOTICIAS: Gestión de Bernardo Arévalo recibe 62% de desaprobación, según encuesta

Desde las primeras horas de este viernes 30 de enero se encuentran investigadores y elementos policiales en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.

Las autoridades llegaron a dicho centro carcelario con el propósito de realizar requisas y descartar que en el lugar se encuentren objetos ilícitos. 

En las imágenes se puede observar el ingreso de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar