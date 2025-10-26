¡Lavan más de Q13 mil millones! Reporte de transacciones sospechosas va en aumento

-

Más de 1,900 personas han sido denunciadas en el MP por sospechas de lavado de dinero.

Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron un total de 4,895 transacciones monetarias sospechosas en todo el país, desde el 1 de enero hasta finales de septiembre.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) dio a conocer las cifras e informó que en ese período se habrían lavado unos Q13,414.1 millones, mediante actividades que pretendían encubrir la procedencia ilegal de diferentes sumas de dinero.

Para que se corrobore tal extremo, la institución presentó 234 denuncias ante el Ministerio Público (MP), entidad que deberá determinar si los recursos realmente fueron blanqueados o si, por el contrario, son producto de actividades lícitas.

Q13 millardos se habrían lavado en el país entre enero y septiembre de este año.

De acuerdo con los datos difundidos por la IVE, este año se ha denunciado a 1,919 personas por actos que incluyen movimientos irregulares de efectivo y depósitos monetarios de gran volumen, entre otros.

Estas son las estadísticas reveladas por la entidad y su comparación con años anteriores:

Fuente: IVE

Un nuevo récord

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, en 2024 se denunció el posible lavado de Q9,133.3 millones, lo cual suponía el monto más elevado detectado en los años recientes.

Sin embargo, esa cifra ya se superó, por lo que este año cerraría con un nuevo récord en dinero que se habría intentado blanquear mediante operaciones comerciales y de otra índole.

Este año, la IVE ha presentado 234 denuncias por posibles casos de lavado de dinero. (Foto: Archivo/Soy502)

¿Qué son las transacciones sospechosas?

De acuerdo con la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, se considera sospechoso cuando una persona realiza transacciones monetarias que no corresponden a su perfil económico y no tiene manera de justificarlas.

Esto incluye pagos con grandes cantidades de efectivo y depósitos bancarios que no tendrían explicación para alguien que no gana lo suficiente o no se dedica a actividades comerciales que le permitirían contar con ello.

Pero no todas las operaciones inusuales constituyen un delito, pues hay casos en los cuales los involucrados logran justificar por qué tienen el dinero.