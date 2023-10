Reportero cubría una trágica noticia y se percata que el fallecido es su primo

-

El reportero Jorge Jaramillo de "Infórmate Viesca" vivió un trágico evento mientras hacía una transmisión en vivo.

Jorge Jaramillo es un reportero que trabaja para "Infórmate Viesca", un medio mexicano de Ciudad de Mataderos, Coahuila.

Jaramillo estaba cubriendo el fallecimiento de un hombre de 38 años que murió electrocutado al tocar cables de alta tensión mientras barría el techo de su casa.

Durante la transmisión en la que informaba este evento, el reportero menciona que fue hasta que llegó al lugar que se percató que el fallecido era su familiar.

El joven explica que al llegar al lugar no reconoció la casa de este familiar y fue hasta que se encontró con su prima que cayó en cuenta de estos lamentables acontecimientos.

"Él es la persona que hoy, desafortunadamente, pierde la vida. Yo llegué al lugar como cualquier otro día, informando como siempre. Llego y me doy cuenta... abrazo a su hija como nunca. Le dije 'estamos contigo', yo sin saber nada, me doy la vuelta, me iba a subir a la camioneta, cuando de repente sale una prima mía y me dice 'la persona que se electrocutó es nuestro primo'".

Jaramillo compartió el video en sus redes sociales y rápidamente ha llegado a los 4 millones de vistas en la red social TikTok. Entre los comentarios muchos le dan el pésame, además de destacar su profesionalismo para dar la noticia.

*Con información de Revista Fama