Reprograman audiencia de menores tras disturbios en "Gaviotas"

Por ausencia de los procesados, el juzgado reprogramó la audiencia para 34 menores detenidos en "Gaviotas".
El Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal resolvió reprogramar para el viernes 29 de agosto a las 11:00 horas, la audiencia de primera declaración de 34 adolescentes privados de libertad en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones "Las Gaviotas", luego de que no se presentaran a tribunales este martes, como estaba previsto.
La misma se llevará a cabo por medio del sistema de videoconferencia, según lo ordenado por la jueza a cargo, quien solicitó al Organismo Judicial y al Sistema Penitenciario realizar las gestiones administrativas necesarias para habilitar una sala adecuada.
Así como contar con la presencia de un juez de paz durante el desarrollo de la diligencia.
Durante la audiencia de este martes, la jueza indicó que tuvo a la vista el expediente judicial y el acta elaborada por el juez de turno "B", en la que consta que los adolescentes sindicados fueron informados del motivo de su detención dentro del plazo legal establecido.
Además, solicitó al Ministerio Público qué coordine con la Fiscalía Especial correspondiente para que se agilice la investigación y que la carpeta ministerial esté debidamente integrada y lista para la nueva fecha de audiencia.
Este requerimiento fue hecho bajo estricta responsabilidad de la fiscalía, según lo registrado en la resolución.
Las Gaviotas
La audiencia judicial es parte del seguimiento legal por los hechos violentos registrados el lunes 25 de agosto de 2025 en el centro Las Gaviotas, donde autoridades reportaron disturbios.
La intervención de unidades antimotines permitió retomar el control del centro, y como resultado fueron detenidos 34 menores, señalados de participar activamente en los incidentes.
Los internos fueron trasladados temporalmente a otras instalaciones para su resguardo, mientras se inician los procesos judiciales correspondientes por posibles delitos cometidos dentro del centro.
Bajo investigación
Como parte de los hechos que serán expuestos por el Ministerio Público (MP) durante la audiencia de primera declaración, se incluye el incidente ocurrido el lunes 25 de agosto en el Centro Especializado de Reinserción Juvenil (CER I), zona 13 capitalina, donde los adolescentes privados de libertad habrían protagonizado disturbios y alteraciones al orden interno del centro.
Según la investigación preliminar, tres colaboradores del centro carcelario, responsables de ingresar alimentos diariamente, fueron retenidos contra su voluntad por un grupo de internos, quienes presuntamente están vinculados a estructuras como la Mara Salvatrucha y el grupo conocido como "Paisas".
Tras los hechos, y con el objetivo de evitar mayores riesgos, las autoridades procedieron a separar a los involucrados y reubicarlos en otras áreas del centro, como parte de las medidas de contención adoptadas.
Lo que sigue
De realizarse con normalidad, la audiencia del viernes 29 de agosto permitirá conocer los delitos que el MP imputará a los menores detenidos, así como las medidas cautelares que se podrían solicitar.
La jueza subrayó la necesidad de que las instituciones involucradas trabajen con celeridad y coordinación para garantizar el debido proceso.