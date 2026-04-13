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¡Estreno goleador! Darwin Lom lidera el triunfo de The Strongest con dos goles

  • Por Pablo Arrivillaga
12 de abril de 2026, 18:02
Lom lideró el ataque de The Strongest con un doblete clave en la jornada dos. (Foto: redes sociales)&nbsp;

Lom lideró el ataque de The Strongest con un doblete clave en la jornada dos. (Foto: redes sociales) 

Darwin Lom se estrenó como goleador en la liga boliviana con un doblete en la victoria de The Strongest 3-2 ante San Antonio, en el partido correspondiente a la segunda jornada del torneo.

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Lom abrió el marcador al minuto 42 desde el punto penal y volvió a aparecer al 81 para firmar su doblete, en un duelo que parecía resuelto, pero que se complicó en el cierre con la reacción del rival.

El delantero guastatoyano dejó buenas sensaciones en su actuación y, tras su segundo tanto, fue sustituido en medio de los aplausos de su afición. Su aporte resultó clave para que el conjunto aurinegro sume tres puntos importantes y se mantenga en la pelea por los primeros puestos.

 

 

Con este resultado, The Strongest llega a seis unidades en el arranque del campeonato, aunque la tabla es liderada por Bolívar y Nacional Potosí, que se ubican arriba por diferencia de goles.

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