¿Quieres ser Perito Agrónomo? Descubre cómo inscribirte en la ENCA en línea

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La Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) ha lanzado oficialmente su convocatoria de admisión para el ciclo académico 2027, ofreciendo carreras especializadas como Perito Agrónomo, Forestal y Agroindustrial.

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Con el objetivo de formar nuevas generaciones de profesionales del campo, la Escuela Nacional Central de Agricultura (Enca) abrió la convocatoria para el proceso de preselección del ciclo académico 2027, dirigida a jóvenes interesados en integrarse al sector agrícola.

Como parte de este proceso, la primera evaluación se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 2026 en 12 sedes distribuidas estratégicamente en los municipios.

En línea con la modernización institucional, se implementó un sistema de inscripción completamente en línea, facilitando que los aspirantes se registren sin necesidad de trasladarse.

Jóvenes se preparan para examen de admisión. (Foto: MAGA)

Esta modalidad representa una oportunidad importante para jóvenes que residen en áreas alejadas de la Ciudad de Guatemala, donde se encuentra la sede central en Villa Nueva.

A través de la plataforma digital, los postulantes pueden completar su registro de manera ágil y asegurar su participación en el proceso de admisión.

Como parte del acompañamiento académico, la institución puso a disposición recursos gratuitos para apoyar a los aspirantes en su preparación. Entre ellos se incluyen clases grabadas y materiales de estudio enfocados en matemáticas, ciencias naturales y comprensión lectora.

ENCA abre convocatoria para nuevos estudiantes. (Foto: MAGA)

Estas herramientas buscan nivelar conocimientos y brindar mejores condiciones para que los jóvenes enfrenten el examen con mayor seguridad. Los interesados en completar su inscripción deben hacerlo en el sitio oficial www.enca.edu.gt/admision/ y solicitar información adicional mediante el número de WhatsApp 5711-3603.

Sus inicios

El Artículo 79 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, decretada el día 31 de mayo de 1985, establece la creación de la Escuela Nacional Central de Agricultura, para desarrollar planes de estudio agropecuario, forestal y agroindustrial, a nivel de enseñanza media.

La misma cuenta con carácter de entidad descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, declarando de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e industrialización agropecuaria.

La sede en Guatemala se encuentra en Villa Nueva. (Foto: MAGA)

La ENCA tiene por objeto la formación de técnicos en las ciencias agrícolas, forestales y agroindustriales; así como planificar, dirigir, coordinar, supervisar y realizar estudios que coadyuven a la investigación y desarrollo agropecuario, forestal y agroindustrial del país (Ley Orgánica de la ENCA, Decreto 51-86 del Congreso de la República).

Opción educativa

Actualmente la ENCA ofrece tres carreras, todas ellas con una duración de tres años, dividido en seis semestres, siendo las opciones: