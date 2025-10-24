Las cinco mujeres que eran explotadas por un salvadoreño en Escuintla

Las cinco mujeres que eran explotadas en Escuintla??Las víctimas fueron rescatadas por medio de una denuncia ciudadana y hombre salvadoreño fue capturado durante un allanamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Fingieron ser investigadores de la DEIC para secuestrar y asesinar a su víctima
Una denuncia ciudadana permitió que cinco mujeres fueran retiradas de un ambiente de explotación sexual en la zona 1 de Escuintla.
Tras conocer el caso inició un operativo donde las autoridades capturaron a José Ricardo Cuellar Martínez, de 60 años, originario de El Salvador. Cuellar es señalado por los delitos de promoción, facilitación y favorecimiento a la prostitución.
Además, en la propiedad se encontraron diversos elementos que servirán como evidencia en la investigación, y el inmueble fue clausurado.
La información sobre el caso llegó a través de Crime Stoppers Gt, e inició la intervención de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) contra el Delito de Trata de Personas, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).