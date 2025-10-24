Versión Impresa
Las cinco mujeres que eran explotadas por un salvadoreño en Escuintla

  • Por Susana Manai
24 de octubre de 2025, 11:45
Las mujeres eran víctimas de explotación sexual. (Foto ilustrativa: istock)

Las cinco mujeres que eran explotadas en Escuintla??Las víctimas fueron rescatadas por medio de una denuncia ciudadana y hombre salvadoreño fue capturado durante un allanamiento. 

Una denuncia ciudadana permitió que cinco mujeres fueran retiradas de un ambiente de explotación sexual en la zona 1 de Escuintla.

Tras conocer el caso inició un operativo donde las autoridades capturaron a José Ricardo Cuellar Martínez, de 60 años, originario de El Salvador. Cuellar es señalado por los delitos de promoción, facilitación y favorecimiento a la prostitución.

El salvadoreño de 60 años fue capturado durante allanamientos en Escuintla. (Foto: PNC)
Además, en la propiedad se encontraron diversos elementos que servirán como evidencia en la investigación, y el inmueble fue clausurado.

La información sobre el caso llegó a través de Crime Stoppers Gt, e inició la intervención de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) contra el Delito de Trata de Personas, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

