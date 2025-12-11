Accidente de tránsito deja a conductor y acompañante atrapados en el vehículo

Una mujer y un hombre que se movilizaban en la Calzada Roosevelt quedaron atrapados por varios minutos en la cabina de un camión, esto luego que el conductor por causas que se desconocen se estrellará en la parte posterior de otro vehículo de carga.

El accidente ocurrió en la calzada Roosevelt y 6a avenida de la zona 3 de Mixco.

Afortunadamente no tuvieron que trasladar a ninguno a un centro asistencial (Foto: Rafael Zuñiga/ CBM)

Los Bomberos Municipales usaron equipo hidráulico para poder liberarlos, luego de varios minutos de trabajo de los socorristas, los evaluaron y constataron que tenían raspones y crisis nerviosa.

Autoridades realizarán movilización del vehículo para liberar el paso de la calzada. (Foto:Rafael Zuñiga/ CBM)