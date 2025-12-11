Versión Impresa
Accidente de tránsito deja a conductor y acompañante atrapados en el vehículo

  • Con información de Jorge Senté
11 de diciembre de 2025, 12:34
El vehículo de carga sufrió daños en la cabina. (Foto: Rafael Zuñiga/ CBM)

Tras el impacto, los tripulantes del vehículo pesado quedaron prensados por unos minutos.

Una mujer y un hombre que se movilizaban en la Calzada Roosevelt quedaron atrapados por varios minutos en la cabina de un camión, esto luego que el conductor por causas que se desconocen se estrellará en la parte posterior de otro vehículo de carga.

El accidente ocurrió en la calzada Roosevelt y 6a avenida de la zona 3 de Mixco.

Afortunadamente no tuvieron que trasladar a ninguno a un centro asistencial (Foto: Rafael Zuñiga/ CBM)
Los Bomberos Municipales usaron equipo hidráulico para poder liberarlos, luego de varios minutos de trabajo de los socorristas, los evaluaron y constataron que tenían raspones y crisis nerviosa. 

Autoridades realizarán movilización del vehículo para liberar el paso de la calzada. (Foto:Rafael Zuñiga/ CBM)
