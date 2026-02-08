Versión Impresa
Rescatan a conductor tras volcar su vehículo en Villa Nueva (video)

  • Por Susana Manai
08 de febrero de 2026, 14:53
Conductor fue rescatado tras volcadura en zona 6 de Villa Nueva. (Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas trasladaron al hombre al Hospital Roosevelt y continúa bajo observación. 

El piloto de un vehículo fue rescatado y trasladado a un hospital luego de sufrir un accidente de tránsito en la entrada a la colonia Marianita, zona 6 de Villa Nueva.

La emergencia fue reportada a los Bomberos Municipales quien al llegar realizaron maniobras de rescate para liberar al conductor, quien permanecía dentro del vehículo. 

Tras ser estabilizado en el lugar, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y coordinaron su traslado hacia el Hospital Roosevelt, donde quedó bajo evaluación médica y tratamiento correspondiente. 

(Foto: PMT de Villa Nueva)
Las circunstancias que provocaron el percance aún no están claras, por lo que las autoridades investigan el hecho. 

(Foto: Bomberos Municipales)
