Rescatan a mascotas de incendio en zona 18

Durante la intervención, los rescatistas auxiliaron a dos perritos afectados por el humo.
TE PUEDE INTERESAR: Suspenden Pasos y Pedales para este domingo 28 de diciembre
Dos mascotas fueron rescatadas con vida luego de quedar atrapadas entre el humo de un incendio registrado la tarde de este domingo 28 de diciembre en una vivienda del sector Valle del Norte, zona 18.
El incidente ocurrió en la 1a. avenida, manzana A, donde un fuego que se originó en la cocina comenzó a propagarse dentro de la vivienda.
Bomberos Municipales acudieron al lugar y lograron controlar las llamas cuando aún se encontraban en una fase inicial, evitando mayores daños.
Tras poner a salvo a los perritos, fueron entregadas a sus propietarios.