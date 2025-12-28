Rescatan a mascotas de incendio en zona 18

Dos mascotas fueron rescatadas con vida luego de quedar atrapadas entre el humo de un incendio registrado la tarde de este domingo 28 de diciembre en una vivienda del sector Valle del Norte, zona 18.

Dos mascotas fueron rescatadas con vida y entregadas a sus dueños. (Foto: Bomberos Municipales)

El incidente ocurrió en la 1a. avenida, manzana A, donde un fuego que se originó en la cocina comenzó a propagarse dentro de la vivienda.

El incendio fue controlado cuando se encontraba en la fase inicial. (Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales acudieron al lugar y lograron controlar las llamas cuando aún se encontraban en una fase inicial, evitando mayores daños.

Tras poner a salvo a los perritos, fueron entregadas a sus propietarios.

El fuego se originó en la vivienda de la cocina. (Foto: Bomberos Municipales)