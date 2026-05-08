Rescatan a tres menores que se encontraban retenidos por pandilleros

Los menores estaban en un inmueble en donde también fueron localizadas presuntas drogas.
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El Ministerio Público (MP) informó este viernes 8 de mayo sobre el rescate de tres menores de edad, quienes fueron hallados durante un allanamiento en la aldea El Pajón, en Santa Catarina Pinula.
Según indicaron las autoridades, los menores se encontraban retenidos en un inmueble por parte de pandilleros, pero de momento no se han reportado capturas.
En el lugar también fueron localizadas bolsas presuntamente con drogas, así como dinero en efectivo y prendas de vestir, elementos que serán investigados por las autoridades.
Las acciones fueron realizadas por la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), según explicó el MP.