Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Rescatan a tres menores que se encontraban retenidos por pandilleros

  • Por Geber Osorio
08 de mayo de 2026, 14:56
El rescate de los menores de edad se dio durante un allanamiento. (Foto ilustrativa: iStock)

El rescate de los menores de edad se dio durante un allanamiento. (Foto ilustrativa: iStock)

Los menores estaban en un inmueble en donde también fueron localizadas presuntas drogas.

OTRAS NOTICIAS: "Narco red del mar": Capturan a teniente del Ejército y 10 personas más

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 8 de mayo sobre el rescate de tres menores de edad, quienes fueron hallados durante un allanamiento en la aldea El Pajón, en Santa Catarina Pinula.

Según indicaron las autoridades, los menores se encontraban retenidos en un inmueble por parte de pandilleros, pero de momento no se han reportado capturas.

Los menores fueron rescatados por las autoridades. (Foto: MP)
Los menores fueron rescatados por las autoridades. (Foto: MP)

En el lugar también fueron localizadas bolsas presuntamente con drogas, así como dinero en efectivo y prendas de vestir, elementos que serán investigados por las autoridades.

Las acciones fueron realizadas por la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), según explicó el MP.

En el inmueble allanado se encontraron presuntas drogas. (Foto: MP)
En el inmueble allanado se encontraron presuntas drogas. (Foto: MP)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar