Sospechoso de crimen contra menor pide que sigan las investigaciones del caso

El señalado fue detenido por las autoridades el 28 de diciembre.

Marvin González Chinchilla, señalado de cometer un crimen en contra del menor Edgar Gadiel de 5 años, afirmó que espera que las autoridades investiguen el caso para que determinen que él no es responsable de lo que se le acusa.

Soy502 entrevistó a González Chinchilla, quien se encuentra detenido en las instalaciones del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA), ubicado en la zona 2 capitalina.

El detenido afirmó que durante toda su vida se ha dedicado a cuidar caballos y aseguró que nunca ha sido llevado a prisión y que únicamente una vez fue detenido por la policía por una riña la cual no pasó a más.

El detenido asegura que no cometió ningún crimen. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Aseguró que nunca vio en peligro al niño Edgar Gudiel y que el menor se extravió cuando él ayudaba a descargar unas canastas que servirían para una celebración que se llevaba a cabo en el lugar.

"Son puras mentiras. Lo que quiero es que sigan descubriendo —investigando— porque yo no tengo la culpa e injustamente me tienen aquí", aseguró González Chinchilla.

El hombre aseguró que la noche en que ocurrieron los hechos se acostó temprano en un camión debido a que no podía dormir en su cuarto por los zancudos y despertó hasta el siguiente día.

"Yo no salí en ningún momento, no vi a nadie, no estoy loco. Quiero que sigan investigando porque no debo nada", afirmó el detenido.

González Chinchilla sostiene que se le involucró en el caso y que los señalamientos en su contra son falsos por lo cual considera que la acusación que se le hace es injusta.

"No me drogo, no tomo, ni fumo, tampoco estoy loco. Quisiera que mi nombre quede limpio", afirmó el señalado.

Las autoridades confirman que el hombre, es un trabajador de la familia de la víctima. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Los hechos

El 23 de diciembre durante la celebración de una actividad en San Juan Sacatepéquez el menor Edgar Gadiel de 5 años, desapareció del lugar, familiares y amigos comenzaron la búsqueda del menor, sin embargo, el 25 de noviembre fue localizado su cuerpo.

Un día después, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte del menor fue asfixia por atragantamiento, sin brindar otros detalles.

Fue hasta el 28 de diciembre que el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo la captura de González Chinchilla, en Escuintla, quien es señalado de asesinato y plagio o secuestro.

Las autoridades confirman que el hombre, es un trabajador de la familia de la víctima.