Rescatan a tres menores durante operativo antidrogas

-

Los capturados pretendían evadir los controles de seguridad al transportar a menores de edad en el vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Capturados por trata de personas y explotación en Amatitlán.

Tres niños de 11, 8 y 7 años fueron rescatados por fuerzas de seguridad luego de ser localizados dentro de un vehículo en el que se transportaban sustancias ilícitas, durante un operativo antinarcóticos realizado en el kilómetro 247 de la ruta CA-2.

El hallazgo se produjo tras la alerta de un canino K9, que detectó la presencia de las sustancias dentro del vehículo.

En este vehículo con droga donde iban tres menores. (Foto: Rudy López/Nuestro Diario)

En el procedimiento fueron capturados tres adultos identificados como:

Kevin Mardoqueo Ramírez Silvestre, de 23 años

Santos Ismael González Silvestre, de 40

Gricelda Silvestre Morataya, de 45

Los tres adultos capturados cuando trasladaban droga en el mismo carro donde viajaban tres menores. (Foto: Rudy López/Nuestro Diario)

De acuerdo con la información oficial, en el automóvil se localizaron 25 bolsas con cocaína en pasta, dos bolsas con cocaína en polvo y tres teléfonos celulares.

Las autoridades indicaron que los adultos habrían intentado evadir los controles de seguridad al trasladarse junto a los menores.

La droga que trasladaban los aprehendidos fue descubierta por un elemento canino. (Foto: Rudy López/Nuestro Diario)

El operativo fue desarrollado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala.

La droga fue embalada. (Foto: Rudy López/Nuestro Diario)

Menores bajo resguardo familiar

Tras la intervención, la Procuraduría General de la Nación (PGN), por medio de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia en Coatepeque, solicitó ante un juez competente medidas de protección a favor de los niños.

Como parte del proceso, se realizó una evaluación social y posteriormente los menores fueron entregados a un recurso familiar ampliado.