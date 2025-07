De otro planeta: la residencia de Backstreet Boys en Las Vegas

-

Los Backstreet Boys recién empezaron su residencia en Las Vegas, y las primeras imágenes son espectaculares.

LEE TAMBIÉN: La preventa para shows de Ricardo Arjona comienza el 21 de julio

El espectáculo se realiza en la famosa Esfera, de Las Vegas. (Foto: Instagram/Brian Littrell)

La boyband, que alcanzó la fama a finales de los 1990, arrancó Into the Millennium, una serie de espectáculos en la famosa Esfera del Venetian Resort.

La residencia, que concluirá a finales de agosto, celebra Millennium, probablemente el disco más exitoso de su carrera, con efectos sonoros y visuales espectaculares.

El show conserva la estética futurista del disco "Millennium". (Foto: Instagram/Brian Littrell)

En las primeras imágenes de los shows, puede observarse una estética futurista, muy acorde a la que tuvo el álbum lanzado en 1999.

#lasvegas #vegasstarfish #backstreetboys #backstreetsback #spherelasvegas #vegasnews ♬ original sound - VegasStarfish @vegasstarfish The Backstreet Boys Las Vegas Sphere Residency opening night 7/11/25 #vegas

TE PODRÍA INTERESAR: Video: Así fue el camerino que usó Nick Carter en Guatemala

Cada concierto es un repaso por los hits del quinteto estadounidense. (Foto: Instagram/Backstreet Boys)

Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson, AJ McLean y Howie Dorough, los cinco integrantes de la banda, se ponen al mando de un espectáculo en el que no faltan las coreografías que tan famosos los hicieron.

El repertorio incluye éxitos de Millennium, como Larger than Life, Its gotta be you y I want it that way, además de otros hits como The call y Everybody.