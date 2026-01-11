Fiscal General de Irán lanza fuerte advertencia a los protestantes

-

Las protestas que iniciaron desde el 28 de diciembre del 2025 se mantienen y se han masificado contra el régimen iraní ante la crisis económica y la escasez energética que viven.

El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, anunció que las personas que participen o colaboren con las protestas actuales en las distintas ciudades de Irán, se considerarán “enemigos de Dios”.

Acusación que, según la legislación iraní, se condena como la pena de muerte. “Los procesos judiciales se lleven a cabo “sin indulgencia, compasión ni clemencia", dijo Azad.

También afirmó que los fiscales deben “preparar rápidamente el terreno para el juicio y una confrontación decisiva” contra quienes, a su juicio, traicionan a la nación y buscan “la dominación extranjera sobre el país”.

| AHORA — La gente comienza a salir a las calles nuevamente, de forma masiva, en Teherán, capital de Irán.



Ha comenzado el día 14.



Cada día es un paso menos para llegar a la libertad. Ojalá hoy sea el día final.



pic.twitter.com/06F7XRudi9 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 10, 2026

La cifra de víctimas aumenta

De acuerdo con la información de Human Rights Activists News Agency (HRANA) el número de víctimas mortales ha aumentado a 65.

Sin embargo, este dato ha sido complicado hacerlo oficial luego del corte de internet y de energía que duró 36 horas el 8 de enero, esto como medida para suprimir a los manifestantes por el régimen iraní.

Al menos 2,300 personas han sido detenidas.

La sociedad civil y la oposición exiliada también han intervenido pese al clima de persecución. El líder opositor Reza Pahlavi hizo un llamado a la población para "reclamar los espacios públicos" y participar en las manifestaciones portando los antiguos símbolos nacionales.

Estos llamados han tenido respuesta en varias ciudades, mientras numerosas organizaciones mantienen la vigilancia internacional sobre la situación de los derechos humanos en Irán.

— Esto es en Teherán, ahora mismo.



Las calles siguen repletas a pesar de la masacre cometida por el régimen islámico de Irán.



No van a parar hasta que caiga la dictadura. Imagínense cuando vuelva el internet, las imagenes van a ser impresionantes. Historia pura. pic.twitter.com/icfS3lTiO9 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 11, 2026

Por otro lado, El líder supremo, Ali Khamenei, calificó de “vándalos” a los manifestantes y responsabilizó a Estados Unidos de fomentar el descontento. El consejero de seguridad Alí Larijani declaró que “estamos en plena guerra” y denunció la supuesta organización de incidentes desde el exterior, reafirmando la postura oficial sobre la manipulación internacional de las protestas.

Luego que el presidente Donald Trump ha mostrado apoyo y respaldo a los protestantes, advirtiendo responder con el régimen, llegaran a matarlos e impedir manifiesten sus exigencias.

Con información de Infobae.