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Restaurante queda calcinado tras ser alcanzado por incendio forestal (video)

  • Por Geber Osorio
14 de mayo de 2026, 16:03
Las llamas consumieron a un restaurante en la ruta al Atlántico. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las llamas consumieron a un restaurante en la ruta al Atlántico. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El fuego se propagó de manera rápida en el kilómetro 22 de la ruta al Atlántico, en Palencia.

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Un incendio forestal se propagó entre el kilómetro 22 y 23 de la ruta al Atlántico, en donde las llamas alcanzaron a un restaurante, la tarde de este jueves 14 de mayo.

Bomberos Voluntarios se encuentran trabajando en el lugar para tratar de sofocar el fuego lo más pronto posible.

Un restaurante terminó calcinado tras ser alcanzado por el fuego. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Un restaurante terminó calcinado tras ser alcanzado por el fuego. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Sin embargo, el restaurante fue consumido rápidamente por las llamas debido al material del que estaba construido, por lo que las personas tuvieron que evacuar el lugar.

Los socorristas indicaron que fueron retirados dos cilindros de gas que se encontraban en el interior del inmueble, evitando que los mismos fueran alcanzados por el siniestro.

De momento no se han reportado personas heridas, solamente los daños materiales.

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