Estas son las restricciones para el transporte pesado durante fin de año

La medida aplica a partir del miércoles 24 de diciembre.

El Diario Oficial publicó recientemente el Acuerdo Ministerial número 2031-2025, mediante el cual se regula la circulación del transporte de carga pesada en todo el territorio nacional durante las próximas festividades de fin de año.

Según lo establecido, a partir del miércoles 24 de diciembre a las 12:00 horas y hasta el jueves 25 de diciembre a las 24:00 horas, los vehículos de carga pesada tendrán restricciones para circular.

La misma medida se aplicará desde las 12:00 horas del miércoles 31 de diciembre hasta el jueves 1 de enero de 2026 a las 24:00 horas.

Según las autoridades, esta medida busca garantizar mayor seguridad vial y fluidez del tránsito durante los días de alta movilidad, permitiendo que la ciudadanía disfrute de las festividades con menor riesgo de accidentes y congestión en las principales vías.

Excepciones

La norma contempla excepciones para ciertos transportes esenciales, como aquellos que trasladan productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, equipo audiovisual para eventos autorizados y grúas, consideradas de servicio público.

Estos vehículos podrán circular únicamente del Km. 290 carretera CA-09 Norte a las instalaciones de la terminal ferroviaria de Puerto Barrios y del Puerto Santo Tomás de Castilla sobre la CA-09 Norte.

Además, pueden circular del Km. 80 carretera CA-09 Sur "A" a Puerto Quetzal, al Km. 104 carretera CA-09 Sur y al Km. 14 carretera CA-09-Sur.