¡Se esconden en vivienda! Retienen a madre e hijos tras cometer un robo

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Dos ladrones huyendo de la policía y tras cometer un robo, ingresaron a una vivienda donde se encontraba una madre y sus hijos de 1 y 5 años.

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Dos hombres terminaron capturados en Tiquisate, Escuintla tras haber realizado una serie de delitos en cuestión de minutos.

Los ahora capturados, quienes fueron identificados como Gary "N" y Wilson "N", de 18 y 19 años, habrían realizado un robo a mano armada, despojando a una persona de una motocicleta.

Tras el robo del vehículo, la víctima realizó una denuncia que llevó a la persecución de los asaltantes por parte de la Policía Nacional Civil.

Los hombres fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Cuando los delincuentes notaron la presencia policial, intentaron darse a la fuga dejando abandonada la motocicleta que habían robado momentos antes.

En busca de resguardarse, los ladrones ingresaron a una vivienda donde se encontraba una mujer de 23 años y sus hijos de 1 y 5 años.

Esta es el arma que utilizaban los delincuentes para cometer asaltos. (Foto: PNC)

Los agentes lograron neutralizar a los responsables dentro de la vivienda, poniendo a salvo a la mujer y a sus hijos.

Durante la captura de los hombres, se incautó un arma de fuego.

Posteriormente se recuperó la motocicleta robada.