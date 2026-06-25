Retiran a motoristas estacionados en lugar prohibido de zona 10 (video)

Varios motoristas estaban haciendo "fila" en un área prohibida, así fueron retirados.
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La Policía Municipal Tránsito (PMT) retiró a varios motoristas que estaban estacionados en una calle de la 2a. avenida zona 10, bulevar Los Próceres.
Los conductores estaban haciendo "fila" cerca de unos conos verdes, los cuales indicaban que no había parqueo en el lugar.
La PMT busca con estas acciones liberar las vías para garantizar el paso seguro de peatones y prevenir accidentes en áreas de alta afluencia vehicular.
Según el Reglamento de Tránsito, estacionarse en lugares prohibidos conlleva una multa de Q200.
Ahora bien, si el vehículo obstruye el paso peatonal o se ubica sobre las aceras, la sanción asciende a Q500, además del posible traslado de la unidad a un predio municipal.